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Новости Киев

После небольшой паузы движение поездов на «красной» линии метро в Киеве возобновлено

UA NEWS 02 Ноября 2026 10:00
После небольшой паузы движение поездов на «красной» линии метро в Киеве возобновлено

Ближе к 10 часам утра 2 ноября КП «Киевский метрополитен» сообщило о возобновлении движения поездов на «красной» линии метро в Киеве.


Поезда курсируют между станциями «Академгородок» – «Лесная».

На «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Червоный хутор» пока поезда не курсируют.

На «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Червоный хутор» и на наземном участке «красной» линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.  

На «красной» линии в настоящее время поезда курсируют между станциями «Академгородок» – «Арсенальная».

«Синяя» линия работает в обычном режиме.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

Напомним, что утром 2 ноября из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве частично остановилось метро. 

Утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.


 

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