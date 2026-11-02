После небольшой паузы движение поездов на «красной» линии метро в Киеве возобновлено

Ближе к 10 часам утра 2 ноября КП «Киевский метрополитен» сообщило о возобновлении движения поездов на «красной» линии метро в Киеве.



Поезда курсируют между станциями «Академгородок» – «Лесная».

На «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Червоный хутор» пока поезда не курсируют.

На «зеленой» линии между станциями «Осокорки» – «Червоный хутор» и на наземном участке «красной» линии движение поездов временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения от внешних центров питания.

На «красной» линии в настоящее время поезда курсируют между станциями «Академгородок» – «Арсенальная».

«Синяя» линия работает в обычном режиме.

Об этом сообщает КП «Киевский метрополитен» на своей странице в Facebook.

Напомним, что утром 2 ноября из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве частично остановилось метро.

Утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.





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