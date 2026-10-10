Южная Борщаговка в Киеве осталась без света после очередной атаки россиян

В результате атаки российских террористических войск 10 октября в Южной Борщаговке в Киеве произошло аварийное отключение электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением электроснабжения.



Об осложнениях в работе сообщили в ДТЭК.

В компании сообщили об аварийном отключении электроэнергии в Южной Борщаговке. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки и восстановлением подачи электроэнергии в дома.

В ДТЭК не уточнили, сколько домов остались без света и когда именно планируют завершить работы. Энергетики продолжают работать над восстановлением электроснабжения.

Напомним, что днем 10 октября появилась информация об остановке поездов в столичном метрополитене. Телеграм-каналы сообщили, что из-за отключения напряжения от внешних источников питания в метрополитене временно приостановлено движение поездов и работа эскалаторов.

Киев с ночи 10 октября находится под постоянными атаками дронов российских террористов. В настоящее время стало известно о падении обломков сбитого беспилотника на 25-этажный жилой дом.

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