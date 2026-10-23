Погода в Киеве на 24 октября: ожидаются дожди и облачное небо

В субботу, 24 октября, в Киеве будет облачно, местами прогнозируются дожди. Температура воздуха в течение дня составит от +11 до +15 °C.

Утром столбики термометров будут показывать около +11…+12 °C.

Местами возможны ливни. Ближе к полудню температура повысится до +14 °C, а днём воздух прогреется до +15 °C. При этом сохранится вероятность осадков.

Во второй половине дня возможны кратковременные дожди, а к вечеру небо останется преимущественно облачным. Вечером температура воздуха снизится примерно до +11…+14 °C. В ночные часы ожидается около +10…+12 °C.

Киевлянам стоит взять с собой зонт, ведь наибольшая вероятность осадков прогнозируется утром и во второй половине дня. Из-за прохладной погоды также рекомендуется выбирать более теплую одежду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Украине 23 октября атмосферный фронт из Западной Европы принесет дожди в большинстве областей при сохранении высокой для конца октября температуры воздуха.

В ноябре в Украине ожидается постепенное похолодание, однако в целом месяц может оказаться теплее климатической нормы. Сильных и продолжительных морозов синоптики не прогнозируют.

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