Полиция расследует ДТП с опрокидыванием автобуса с пассажирами в Святошинском районе Киева

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с опрокидыванием маршрутного автобуса с пассажирами в Святошинском районе Киева.

Авария произошла в субботу, 17 октября, около 9:30 на Берестейском шоссе. На месте происшествия работали следователи по расследованию ДТП столичного главка полиции.

Предварительно правоохранители установили, что причиной ДТП могла стать аварийная ситуация, созданная водителем автомобиля Lexus, двигавшегося в попутном направлении с пассажирским автобусом. В результате столкновения транспортное средство с 15 пассажирами перевернулось на бок.

Шесть человек, среди которых 6-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Водитель автомобиля Lexus уехал с места ДТП, но впоследствии вернулся. Следователи проверили его на состояние опьянения, он был трезв. Об этом сообщает Полиция Киева. Напомним, что в Киевской области прокурора Офиса Генерального прокурора задержали по подозрению в ДТП со смертельным исходом. По данным следствия, вечером 15 октября водитель Renault сбил 36-летнего пешехода вблизи поселка Ставище и скрылся с места аварии. На 194-м километре автодороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Андреевка в Житомирской области произошло ДТП с участием грузовика. В поселке Новая Водолага Харьковской области 13 октября в результате дорожно-транспортного происшествия погибла 33-летняя женщина, которая была за рулем автомобиля. Ее 7-месячную дочь госпитализировали. Ранее девочка потеряла отца в результате российского обстрела.

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