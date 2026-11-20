Жителей столицы в ночь на 20 ноября призвали не игнорировать опасность, позаботиться о собственной безопасности и направиться в ближайшие укрытия.

По состоянию на 01:19 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистических ракет.

В столице был введен красный уровень тревоги. Впоследствии в Киеве раздались мощные взрывы — город оказался под несколькими волнами ракетных ударов.

По состоянию на 07:10 красный уровень тревоги в столице сохранялся.

На этом фоне стало известно, что российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

Кроме того, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

В Киевской области в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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