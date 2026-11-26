Депутат Киевсовета Виктория Пташник раскритиковала возможное включение Владимира Бондаренко в состав комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. 26 ноября она заявила, что считает такое решение циничным, ведь ранее Бондаренко фигурировал в истории с обнародованными разговорами Дениса Комарницкого. Пташник также напомнила, что на записях обсуждалась повестка дня Киевсовета.

Об этом депутат написала на своей странице в Facebook. Она эмоционально отреагировала на ситуацию и заявила, что не понимает, как человек, чье имя фигурировало в материалах дела «Чистый город», может оказаться в комиссии, которая должна заниматься вопросами предотвращения коррупции. «Вы представляете, бывший секретарь Киевсовета Бондаренко, который согласовывал повестки дня с фигурантом дела «Чистый город» Комарницким, теперь секретарь Комиссии по предотвращению коррупции», — написала Пташник.

Депутат добавила, что её выступление на заседании в этот день было эмоциональным, но, по её словам, сдержать реакцию на такую ситуацию было сложно. «Такое впечатление, что мы находимся в какой-то параллельной реальности», — отметила она.

Что известно о Бондаренко и деле Комарницкого

Владимир Бондаренко ранее занимал должность секретаря Киевсовета. Весной 2025 года он досрочно сложил полномочия на фоне расследования НАБУ «Чистый город», касающегося вероятных земельных махинаций в столице. В ходе расследования журналисты и НАБУ обнародовали записи разговоров Дениса Комарницкого, одного из ключевых фигурантов дела. На них, в частности, обсуждались вопросы работы Киевсовета и повестка дня заседаний. В этих разговорах упоминался и Бондаренко.

Как сообщало движение «ЧЕСНО», 1 апреля 2025 года профильная комиссия Киевсовета рассматривала обнародованные записи и спрашивала Бондаренко, согласовывал ли он повестку дня с Комарницким. Тогда тот признал, что они могли обсуждать повестку дня, но отрицал, что согласовывал её с Комарницким. Сам Комарницкий является одним из ключевых фигурантов дела «Чистый город», касающегося предполагаемой коррупции с земельными участками в Киеве.

Кличко предложил включить Бондаренко в комиссию

24 ноября стало известно, что мэр Виталий Кличко предложил включить Владимира Бондаренко в постоянную комиссию Киевсовета по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции. Согласно предложению, он должен был заменить в составе комиссии Вячеслава Непопа, который на тот момент был ее секретарем. Об этом сообщило издание «Телеграф» со ссылкой на документ, который оказался в распоряжении редакции.

Важно, что речь идет именно о предложении включить Бондаренко в состав комиссии, а не о подтвержденном назначении его секретарем. В то же время эта комиссия ранее уже рассматривала записи разговоров с участием Бондаренко и Комарницкого.

Кроме того, Бондаренко имеет статус подозреваемого в другом уголовном деле. В июле 2025 года ГБР сообщило ему о подозрении в служебной халатности и пособничестве в уклонении от военной службы. По версии следствия, речь идет о незаконном начислении зарплаты сотруднику Киевсовета, которого мобилизовали в армию. Сам Бондаренко называл это дело политическим давлением и заявлял, что действовал в рамках должностных обязанностей. Публичная критика Виктории Пташник касается возможного возвращения Бондаренко к работе в комиссии, которая должна заниматься вопросами депутатской этики и предотвращения коррупции. Об этом депутат Victoria Ptashnyk написала на своей странице в Facebook.

Бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий и ещё восемь фигурантов предстанут перед Высшим антикоррупционным судом по делу о махинациях с землёй в столице. Следующее подготовительное заседание назначено на 20 ноября 2026 года.

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