Россия повредила жилой дом и автомобили в Голосеевском районе Киева

В результате российского удара 11 ноября в Голосеевском районе столицы были повреждены жилой дом и несколько автомобилей. Других подробностей о последствиях атаки в сообщении не приводится.

Об этом в Telegram сообщает Киевская городская военная администрация.

«В Голосеевском районе в результате вражеской атаки поврежден жилой дом и автомобили. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Как добавил киевский мэр Виталий Кличко, в Голосеевском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание на открытой территории. Взрывной волной поврежден легковой автомобиль.

Добавим, что Россия повредила частный дом в Дарницком районе Киева.

В Киеве в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу.

Напомним, Киевская область усилит светомаскировку для защиты от воздушных атак.

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