В Киеве последствия российских ударов 17 ноября были зафиксированы в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Голосеевском районе поврежден Южный мост. Движение по нему перекрыто.

В Деснянском районе поврежден Северный мост. Проезд перекрыт в обоих направлениях. Кроме того, из-за падения обломков загорелся двор 16-этажного жилого дома.

В Днепровском районе, по предварительной информации, обломки вызвали пожар в складских помещениях.

В Оболонском районе зафиксировали два пожара, которые, по предварительным данным, возникли в результате падения обломков. В частности, возгорание произошло на территории складских помещений.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, в результате российской атаки пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу.

Информацию о масштабах разрушений и возможных других пострадавших в настоящее время уточняют. На местах ударов работают все необходимые городские службы.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

Российские войска в течение суток 16 ноября атаковали 55 населенных пунктов Запорожской области, нанеся в общей сложности 864 удара. В результате обстрелов Запорожья и Запорожского района погибли четыре человека, еще восемь получили ранения.

Российские войска вечером 16 ноября нанесли ракетные удары по Харькову. Под удар попал Холодногорский район города.

В ночь на 17 ноября российские войска нанесли ракетный удар по столице. Об атаке на Северный и Южный мосты сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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