В результате удара по столице 20 ноября погибли три человека, ещё двое получили ранения. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«К сожалению, в результате вражеской атаки на столицу погибли 3 человека. Выражаем соболезнования родным и близким.

Также 2 человека получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщили в КМВА.

Ранее российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

Кроме того, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

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