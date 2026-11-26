26 ноября Киевский городской совет присвоил звание «Почетный гражданин города Киева» семерым киевлянам, внесшим значительный вклад в защиту Украины, развитие столицы, общественную деятельность и благотворительность.

Трое из них получили это звание посмертно — погибшие защитники Роман Ратушный, Сергей Ильницкий и Сергей Иконников.

Роман Ратушный — общественный активист, участник Революции Достоинства, руководитель организации «Защитим Протасов Яр» и разведчик 93-й бригады «Холодный Яр». До начала полномасштабной войны он стал одним из символов борьбы за сохранение зеленых зон Киева. После начала вторжения добровольно присоединился к обороне столицы, участвовал в боях на Сумщине и Харьковщине. Погиб 9 июня 2022 года вблизи Изюма.

Сергей Ильницкий — полковник в отставке, ветеран ВСУ, депутат Киевского городского совета и участник боевых действий с 2014 года. Он защищал Донецкий аэропорт, был капитаном украинской команды на «Играх непокоренных» в 2018 году, где завоевал золотую медаль, а также занимался поддержкой и реабилитацией ветеранов. После начала полномасштабного вторжения вернулся на фронт. Погиб 22 августа 2023 года вблизи Курдюмовки в Донецкой области.

Сергей Иконников — военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, общественный деятель и кавалер ордена «За мужество». В начале полномасштабной войны он участвовал в обороне Киева и Ирпеня, впоследствии служил на угольдарском направлении. Погиб 13 октября 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи Угледара.

Среди награжденных также командир 3-го армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий. В первые часы полномасштабного вторжения он присоединился к организации добровольческих подразделений в Киеве. Его деятельность была отмечена за вклад в оборону столицы, удержание оборонительных рубежей и обеспечение безопасности горожан. Ранее он основал добровольческий батальон «Азов», который участвовал в освобождении Мариуполя и других операциях на востоке Украины.

Звание также присвоили Петру Кузику — подполковнику Национальной гвардии, командиру батальона «Свобода». Он добровольно встал на защиту Украины в 2014 году, участвовал в боевых действиях на Донбассе, где получил ранение. После начала полномасштабного вторжения присоединился к обороне Киева, а его подразделение впоследствии воевало в Луганской и Донецкой областях, в частности вблизи Рубежного, Северодонецка, Лисичанска и Бахмута.

Еще одним почетным гражданином стал основатель группы компаний VIDI, предприниматель и благотворитель Виталий Джуринский. Его отметили за вклад в развитие столицы, бизнес, создание рабочих мест и благотворительность. С начала полномасштабного вторжения компания VIDI и благотворительный фонд семьи Джуринских направили на помощь 131,8 млн грн, передали военным 467 автомобилей, собрали более 15 млн грн для морской пехоты и передали Киеву два специализированных автомобиля для обучения водителей с инвалидностью.

Седьмым награждённым стал полковник, командир спецподразделения ГУР МО «Артан» Виктор Торкотюк. Он добровольно присоединился к защите Украины в 2016 году, а в начале полномасштабного вторжения сформировал и возглавил подразделение «Артан». Участвовал в обороне Киева и Киевской области, боевых операциях вблизи Гостомеля, Василькова и Ирпеня, а также в операциях в Черном море, на острове Змеиный и в оккупированном Крыму. Помимо военной деятельности занимается развитием ветеранских пространств и реабилитационных программ.

Источник: Киевский городской совет.

Киевский городской совет сегодня, 4 декабря, присвоил посмертно звание «Почетный гражданин города Киева» ректору Киевского университета имени Бориса Гринченко Виктору Огневьюку. Он занимал эту должность в 2007–2022 годах.

Киевский городской совет лишил советского диктатора Леонида Брежнева звания почетного гражданина столицы.

9 ноября президент Украины Владимир Зеленский наградил певицу и волонтерку Дарью Астафьеву орденом княгини Ольги III степени.

Читай нас в