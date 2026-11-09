В Деснянском районе Киева обострился конфликт вокруг деятельности главы районной государственной администрации Максима Бахматова. Представители общественного совета и Союза ветеранов российско-украинской войны обвиняют главу РГА в давлении, пренебрежительном отношении к людям, кадровых чистках и препятствовании общественной деятельности.

Об этом говорится в репортаже «Спецкор», в котором представители общественности и ветераны рассказали о конфликтах с районной администрацией.

Заместитель председателя общественного совета Деснянского района Оксана Плотникова критически оценила управленческую деятельность Максима Бахматова. По ее словам, вместо решения проблем района руководитель сосредотачивается на саморекламе и конфликтах с людьми, которые придерживаются иной позиции.

Среди претензий к главе РГА она упомянула его публичное самоопределение как «решали района», а также пренебрежительное отношение к подчинённым и массовые увольнения сотрудников, которые, по её словам, становятся неудобными для руководства.

Отдельно Плотникова рассказала о роспуске общественного совета Деснянского района. Она считает это решение одноличным и связывает его с личным конфликтом Бахматова с отдельными представителями совета.

По словам женщины, поводом для этого стало публичное обвинение одного из членов общественного совета в сотрудничестве со страной-агрессором и других неправомерных действиях. После этого представители совета обратились с запросом к председателю СБУ, чтобы проверить, существуют ли соответствующие доказательства или официальные документы.

Однако, как утверждает Плотникова, подтверждений озвученных обвинений они не получили. Она убеждена, что роспуск общественного совета на основании неподтвержденных подозрений является проявлением произвола.

Не менее острый конфликт возник между администрацией и местными ветеранами.

Председатель Союза ветеранов российско-украинской войны Олег Нишпор рассказал об увольнении участника боевых действий Андрея Беспальчика. По его словам, причиной стало то, что ветеран во время общенациональной минуты молчания стоял не возле здания администрации, а примерно в 20 метрах от него — возле аллеи с флагами погибших побратимов.

Как утверждает Нишпор, на следующее утро мужчину уволили. Разговор, предшествовавший этому решению, был зафиксирован на аудиозаписи. В настоящее время Андрей Беспальчик оспаривает увольнение в суде, а ветераны ожидают решения.

Также Нишпор заявил о попытках администрации выселить Союз ветеранов из помещения, которое, по его словам, организация арендует на законных основаниях.

Он утверждает, что дважды ночью неизвестные пытались открыть их офис, вынести имущество и опечатать помещение. По словам ветерана, представители союза заранее узнали о возможных действиях и организовали дежурство.

Во время одного из таких случаев они якобы застали людей в балаклавах, которых связывают с сотрудником районной администрации. На место вызвали три следственно-оперативные группы полиции. Ветераны заявляют, что зафиксировали события на видео.

К президенту Украины также обратился адвокат Алексей Шевчук.

Он публично призвал Владимира Зеленского безотлагательно освободить Максима Бахматова от должности главы Деснянской РГА. Свою позицию адвокат аргументировал тем, что высказывания главы района цитируют российские СМИ, что, по его мнению, наносит ущерб репутации украинской власти и создает риски для киевлян.

Отдельную критику вызвали публичные материалы Бахматова о блэкаутах. Авторы сюжета отмечают, что его скандальные картонные плакаты и заявления активно распространяют российские информационные ресурсы.

Таким образом, конфликт вокруг руководства Деснянского района охватил сразу несколько направлений: взаимоотношения с общественностью, кадровую политику, отношение к ветеранам и использование публичной коммуникации.

Журналисты «Специальных корреспондентов» заявили, что будут продолжать следить за развитием ситуации.

Напомним, журналисты «Спецкора» неделями пытались застать главу Деснянской районной государственной администрации в Киеве Максима Бахматова на рабочем месте, чтобы лично расспросить его об актуальных проблемах. В конце концов им удалось встретить чиновника на парковке возле РГА. Однако вместо конструктивного диалога беседа сопровождалась криками, эмоциями и нецензурной бранью со стороны главы района.



Адвокат Алексей Шевчук 21 октября призвал главу Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова подать в отставку после его публичных оскорблений в адрес ветерана Олега Симороза.

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