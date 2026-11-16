Сколько стоит масло в супермаркетах Киева после атак РФ на перерабатывающие заводы

Российские оккупационные войска нанесли серию целенаправленных ударов по украинским предприятиям пищевой и масложировой промышленности. В частности, 16 ноября захватчики в очередной раз атаковали завод по производству подсолнечного масла «Олейна» в Днепре, что стало уже как минимум третьим попаданием в это предприятие с начала 2026 года.

Кроме того, из-за систематических обстрелов перерабатывающих мощностей крупнейший производитель масла в Украине — агрохолдинг Kernel — сообщил о полной остановке работы всех своих маслоэкстракционных заводов. На фоне новостей о повреждении инфраструктуры журналисты проверили актуальную стоимость подсолнечного масла в популярных торговых сетях столицы:

«Экомаркет»

Самым дешёвым предложением в сети является продукция собственной торговой марки: бутылка рафинированного масла объёмом 850 мл стоит 78,90 грн, а нерафинированного такого же объёма — 84,60 грн. Рафинированное масло «Стожар» (850 мл) продается по акционной цене 94,80 грн, тогда как продукция бренда «Королевский вкус» в упаковке 810 мл стоит 104,70 грн за рафинированное и 112,90 грн за нерафинированное. Среди более дорогих позиций представлены масло «Щедрый дар» объемом 850 мл (108,80 грн за рафинированное и 126,60 грн за нерафинированное) и рафинированное масло «Чумак» в бутылке объемом 810 мл по цене 118,70 грн.

АТБ

Самым бюджетным вариантом в сети оказалось масло собственной торговой марки «Разумный выбор» — бутылка рафинированного масла объемом 850 мл стоит 77,12 грн. Другая собственная марка, «Своя линия», представлена в бутылках по 900 мл: рафинированное масло стоит 87,84 грн, а нерафинированное — 97,84 грн. Среди известных брендов в стандартной упаковке объемом 850 мл нерафинированное масло «Щедрый дар» обойдется в 98,97 грн, рафинированное «Олейна» — в 99,85 грн, а рафинированное «Стожар» — в 99,99 грн. Дороже стоит рафинированное масло «Чумак» объемом 900 мл — его цена составляет 107,98 грн.

«Сильпо»

Самая низкая стоимость в сети зафиксирована на продукцию собственной торговой марки «Повна чаша» — рафинированное масло объемом 850 мл стоит 75,99 грн, а другая собственная марка, «Премия», в таком же объеме обойдется в 91,49 грн. Среди популярных брендов в бутылке объемом 850 мл рафинированное масло «Майола» продается по цене 79,99 грн, «Щедрый дар» стоит 98,99 грн, а «Стожар» — 99,99 грн. Также в продаже имеется витаминизированное масло «Щедрый дар» в бутылке меньшего объема (750 мл) по цене 88,79 грн, а домашнее масло «Чумак» объемом 900 мл предлагают по акционной цене 97 грн.

«Фора»

Самой дешёвой в супермаркетах сети является продукция собственной торговой марки «Звёздный выбор» в бутылках объёмом 850 мл: рафинированное масло стоит 77,20 грн, а нерафинированное первого сорта — 80,90 грн. Рафинированное масло «Щедрый дар» объемом 850 мл здесь можно приобрести за 92,90 грн, тогда как рафинированное масло «Олейна» и «Майола» такого же объема продаются по 99,90 грн. Самая высокая цена среди представленных позиций зафиксирована на домашнее масло «Чумак» в меньшей упаковке (800 мл) — оно стоит 107,90 грн.

В целом мониторинг показал, что стоимость базового рафинированного масла собственных торговых марок в столичных супермаркетах держится в пределах 76–79 грн за 850 мл, тогда как цены на продукцию известных брендов в основном колеблются от 93 до 118 грн в зависимости от сети, объема бутылки и вида продукта.

Источник: интернет-издание «Главком».

16 ноября российские оккупанты нанесли удар по Днепру. По сообщениям местных СМИ, под удар мог попасть завод «Олейна», где производят подсолнечное масло. На видео с места происшествия видно сильное задымление и пожар.

В селе Бандурка в Николаевской области российский беспилотник поразил Бандурский маслоэкстракционный завод. В результате удара повреждены четыре резервуара с подсолнечным маслом, один из них полностью разрушен. Разлив загрязнил более 3,5 тысячи квадратных метров земли, однако прямого попадания масла в реку Черный Ташлык пока не зафиксировано.

В результате российской атаки в Одесской области был поврежден терминал компании Kernel, занимающейся перевалкой подсолнечного масла. В результате удара уничтожено около 25 тысяч тонн готовой продукции.

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