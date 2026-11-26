Торгово-развлекательный комплекс «Проспект», подвергшийся обстрелу в ночь на четверг, не получил значительных повреждений и работает в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе компании Arricano агентству «Интерфакс-Украина».

«В результате вчерашней атаки на Киев ТРК «Проспект» не получил значительных повреждений. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Сегодня ТРК работает в штатном режиме», — сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в компании.

Как сообщает ГСЧС Украины, число пострадавших в результате ночной атаки РФ на Киев возросло до семи. РФ атаковала Деснянский район столицы. По одному из адресов в результате попадания возникли пожары и произошли разрушения в нежилых зданиях, по другому также горели нежилые сооружения. Все пожары ликвидированы.

Компания Arricano Real Estate PLC (Кипр) через свои дочерние украинские компании владеет четырьмя торговыми центрами в Украине: ТРК «Проспект» и ТРЦ «РайОН» в Киеве, ТРК City Mall в Запорожье и ТРК «Солнечная Галерея» в Кривом Роге. Компании также принадлежат 49,9% в ТРЦ Sky Mall (Киев) и земельные участки для дальнейшего строительства трех объектов, которые находятся на стадии проектирования. Кроме того, компания ведет строительство киевского ТРК Lukianivka.

Источник: «Интерфакс-Украина»

В результате российских атак беспилотниками в Черниговской области 26 ноября пострадали четыре человека. Под ударами оказались Городня, Семеновка, Корюковка, населенные пункты Олишевской общины и Новгород-Северский.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получили жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

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