Адвокат Алексей Шевчук сообщил о судебной победе журналистки Светланы Крюковой в деле против юриста Евгения Пронина. Суд удовлетворил ее иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в связи с сообщением в Telegram, в котором, по мнению истицы, содержалась информация в унизительной форме.

Согласно обнародованному фрагменту судебного решения, речь идет о публикации от 1 июня 2024 года в Telegram-канале «PRONIN». В ней Евгений Пронин написал о Светлане Крюковой фразу: «И эта русская в Киеве».

Суд признал опубликованную информацию выраженной в унизительной форме и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Светланы Крюковой.

Также суд постановил взыскать с Евгения Пронина в пользу журналистки одну гривну в качестве компенсации морального вреда. Кроме того, ответчик должен уплатить 2422 гривны 40 копеек судебного сбора.

Алексей Шевчук в своем посте иронично прокомментировал решение суда и не обошел вниманием размер компенсации.

«Братья, не ходите больше в суд. Женя так трудился, вылез из-под кровати известной певицы, пришел в свой суд и с треском проиграл яркой и умной журналистке Светлане Крюковой за публичные оскорбления в своем Telegram», — написал адвокат.

Он также пошутил, что Пронину придётся одалживать деньги у певиц Рамины или Skylerr, чтобы выплатить присуждённую сумму.

«Теперь он должен Светлане за клевету 1 грн, может, одолжит у Рамины или Skylerr под проценты, чтобы заплатить?» — написал Шевчук.

Отдельно адвокат упомянул и о своих претензиях к Пронину, заявив, что тот должен ему за юридическую помощь по делу, которое, по словам Шевчука, возникло из-за контакта с Лаченковым.

«Поздравляю нашу команду с очередной победой над юридическим балластом. Братва, как вы там?» — подытожил адвокат.

Согласно обнародованному документу, полный текст судебного решения составлен 23 ноября 2026 года. Участники дела имеют право обжаловать его в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней. Таким образом, из опубликованного фрагмента не следует, что решение уже вступило в законную силу.

Источник: пост Алексея Шевчука в Facebook.

Напомним, адвокат Алексей Шевчук добился судебного решения против проекта «Наши деньги. Львов».

Адвокат Алексей Шевчук обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой оценить работу главы Деснянской районной государственной администрации Киева Максима Бахматова и рассмотреть возможность его увольнения.

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