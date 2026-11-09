Транспортный коллапс в Киеве 9 ноября: на мостах образовались пробки, такси подорожало

Утром 9 ноября в Киеве возникли серьезные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Из-за ограничений движения на мостах и повышенного спроса выросла также стоимость поездок на такси.

Какова ситуация на мостах Киева

Наибольшие затруднения наблюдаются на подъездах к переправам, соединяющим левый и правый берега столицы.

Северный мост фактически оказался на грани транспортного паралича. Из-за последствий российской атаки движение по нему ограничено: для проезда доступна только одна полоса. С левого на правый берег пропускают исключительно общественный транспорт, а в обратном направлении могут двигаться общественные и легковые автомобили.

В пробках оказались не только частные машины, но и автомобили скорой помощи и полиции. Часть киевлян из-за сложной ситуации вынуждена преодолевать мост пешком.

Ограничения на Северном мосту вызвали дополнительную нагрузку на другие переправы. В частности, значительные пробки образовались на подъездах к мосту Патона и в направлении Подольского мостового перехода.

На левом берегу также сообщают о больших очередях на остановках общественного транспорта.

Где в Киеве самые большие пробки

По данным сервисов мониторинга дорожного движения, самые большие задержки утром 9 ноября зафиксировали на следующих улицах и проспектах:

Воскресенский проспект — задержки составляют 53–55 минут;

Харьковское шоссе — около 30 минут;

Днепровская набережная — 28–29 минут;

проспект Романа Шухевича — до 25 минут;

улица Стеценко — примерно 20 минут;

Берестейский проспект — до 21 минуты;

Набережно-Рыбальская и Набережно-Крещатицкая улицы — от 6 до 16 минут.

Затруднения в движении также наблюдаются на улицах Петра Радзиня, Жилянской, Автозаводской, Ивана Выговского, Большой Васильковской и Василия Стуса.

Пробки образовались и на проспекте Валерия Лобановского, а также на подъездах к Дарницкой и Бессарабской площадям.

Сколько стоит такси в Киеве

Из-за повышенного спроса на перевозки и затрудненного движения между берегами Днепра стоимость поездок на такси выросла.

Например, поездка по маршруту Осокорки — Майдан Независимости в популярных сервисах стоит:

Bolt:

эконом-класс — от 499 грн;

Comfort — 599 грн;

Priority — 689 грн;

Business — 759 грн.

Uklon:

стандартный тариф — от 549 грн;

Comfort и «Женский» — 601 грн;

Business — 712 грн;

Prime — 948 грн.

Что рекомендуют водителям

Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать значительные задержки на основных магистралях и мостах. По возможности стоит отдавать предпочтение метро.

Также автомобилистов призывают не занимать полосы, предназначенные для движения оперативных и спасательных служб, в частности скорой помощи и полиции.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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