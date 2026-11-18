В Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах Киева 18 ноября частично приостановили подачу тепла из-за повреждения тепловой сети на улице Большой Васильковской.

Аварию устраняют специалисты предприятия «Киевтеплоэнерго». На время проведения ремонтных работ временно без теплоснабжения остались жители улиц Антоновича, Бассейной, Архитектора Городецкого, Большой Васильковской, Гетмана Павла Скоропадского, Евгения Чикаленко, Лютеранской, Малой Житомирской, Мечникова, Михайловской, Прорезной, Саксаганского, Крещатик и Шота Руставели.

Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. По предварительным расчётам, повреждённый участок трубопровода заменят ночью, а полностью восстановить циркуляцию теплоносителя планируют до 14:00 19 ноября.

Источник: КГГА.

С среды, 18 ноября, часть зданий Левобережного массива Киева временно останется без отопления. Тепло отключат из-за монтажных работ на тепломагистрали, которые проводятся в рамках строительства систем резервного теплоснабжения. В КГГА обещают выполнить работы как можно быстрее, чтобы возобновить подачу тепла.

В городе Украинка Киевской области, расположенном примерно в 50 километрах от столицы, до сих пор не начался отопительный сезон. В квартирах местных жителей температура опускается до +11 градусов, а из-за холода и повышенной влажности на окнах и стенах появляется плесень.

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