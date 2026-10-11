В четырёх районах Киева временно отключилась вода из-за перебоев с электроснабжением
11 октября в Киеве временно приостановили водоснабжение в части Соломенского, Голосеевского, Шевченковского и Святошинского районов. Как сообщили в «Киевводоканале», причиной стали перебои в работе системы энергоснабжения.
Специалисты «Киевводоканала» контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для скорейшего возобновления водоснабжения.
О дальнейших изменениях будем информировать дополнительно.
Напоминаем, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП «Киевводфонд».
Источник: Киевводоканал
Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.
Ранее были обнародованы графики отключения света в Киевской области 11 октября.
Также киевлян предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.