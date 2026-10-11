В четырёх районах Киева временно отключилась вода из-за перебоев с электроснабжением

11 октября в Киеве временно приостановили водоснабжение в части Соломенского, Голосеевского, Шевченковского и Святошинского районов. Как сообщили в «Киевводоканале», причиной стали перебои в работе системы энергоснабжения.

Специалисты «Киевводоканала» контролируют ситуацию и принимают необходимые меры для скорейшего возобновления водоснабжения.

О дальнейших изменениях будем информировать дополнительно.

Напоминаем, что в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП «Киевводфонд».

Источник: Киевводоканал

Ранее в Киеве после атаки РФ 11 октября пропало электричество в четырёх районах.

Ранее были обнародованы графики отключения света в Киевской области 11 октября.

Также киевлян предупредили о риске перебоев с электричеством и водой и дали рекомендации.

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