В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий российского обстрела, произошедшего накануне. Об этом в эфире сообщила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп.

Число пострадавших возросло до пяти человек. Среди них двое мальчиков пяти и семи лет, которых госпитализировали в столичные больницы. Вчерашний удар по административному зданию в Соломенском районе унес жизнь одной женщины.

Последствия обстрелов зафиксированы в Соломенском и Шевченковском районах. В Шевченковском районе повреждения более серьезные. Взрывная волна повредила несколько жилых домов. На прилегающей территории загорелись автомобили.

Из-за падения обломков на открытой территории поврежден детский сад, и загорелась прилегающая территория. Всех воспитанников этого учреждения на время ликвидации последствий переведут в ближайшие учебные заведения.

Водоснабжение и теплоснабжение в городе работают в штатном режиме. Однако возможны локальные аварии в микрорайонах или жилых массивах. В столице действуют стабилизационные отключения и индивидуальные графики.

Пресс-секретарь КГВА призвала жителей проверить в приложении «Киев Цифровой» расположение пунктов устойчивости и автономных бюветов. Это необходимо для подготовки к возможным аварийным отключениям.

Также Поп напомнила о состоянии мостов в столице после предыдущих атак. Движение по Подольско-Воскресенскому мосту полностью восстановлено. На Дарницком мосту повреждена железнодорожная часть, а автомобильная работает в обычном режиме.

По Северному мосту разрешено движение только общественному и специальному транспорту. По Южному мосту с левого на правый берег можно ехать с ограничениями по массе автомобиля, а в обратном направлении курсирует только общественный транспорт.

Источник: Укринформ.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, в Виннице в результате российского обстрела возник пожар в гаражном кооперативе, сообщил мэр Сергей Моргунов.

Российские войска более 20 раз атаковали беспилотниками шесть районов Днепропетровской области, в результате чего двое 17-летних юношей получили тяжелые ранения и были госпитализированы, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа утром 29 ноября.

В ночь на 29 ноября 2026 года российские войска атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами, в результате чего погибла женщина и ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 29 ноября 2026 года, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 101 из 140 беспилотников, которыми российские войска атаковали Украину с вечера 28 ноября, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Читай нас в