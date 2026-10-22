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Новости Киев

В Голосеевском районе Киева из-за атаки на энергообъекты перестали действовать графики отключений

UA NEWS 22 Октября 2026 13:02
В Голосеевском районе Киева из-за атаки на энергообъекты перестали действовать графики отключений

В части Голосеевского района Киева временно не действуют графики отключений электроэнергии из-за атаки на энергетические объекты. Там зафиксированы аварийные ситуации, а энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

 

В компании ДТЭК отметили, что специалисты стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям.

В других районах столицы графики отключений электроэнергии продолжают действовать.

Об этом сообщили в ДТЭК.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему в Киеве не везде действуют графики отключений света.

Кличко ответил на вопрос об отключении света в доме, где у него есть квартира.

При средней температуре -10 °C зимой в Киеве электроэнергия может отсутствовать от 8 до 20 часов в сутки. 

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