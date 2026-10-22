В Голосеевском районе Киева из-за атаки на энергообъекты перестали действовать графики отключений
В части Голосеевского района Киева временно не действуют графики отключений электроэнергии из-за атаки на энергетические объекты. Там зафиксированы аварийные ситуации, а энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
В компании ДТЭК отметили, что специалисты стараются как можно быстрее вернуть свет потребителям.
В других районах столицы графики отключений электроэнергии продолжают действовать.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Ранее в ДТЭК объяснили, почему в Киеве не везде действуют графики отключений света.
Кличко ответил на вопрос об отключении света в доме, где у него есть квартира.
При средней температуре -10 °C зимой в Киеве электроэнергия может отсутствовать от 8 до 20 часов в сутки.