В Киеве днём во вторник, 24 ноября, во время обнаружения российских беспилотников в Киевской области раздались взрывы. В результате падения вражеского БПЛА в Голосеевском районе столицы в складском помещении возник пожар.

На место происшествия выехали экстренные службы. Информация о масштабах возгорания и возможных пострадавших уточняется.

Источник: «Суспильне».

24 ноября в результате вражеских ударов зафиксированы повреждения энергетических объектов в Вышгородском и Белоцерковском районах.

Утром 24 ноября российские войска атаковали энергетические объекты на севере Ровенской области. В настоящее время электроснабжение восстановлено для всех абонентов, сообщили в областной администрации.

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