В Киеве 10 и 11 октября изменятся маршруты автобусов и троллейбуса: новые схемы движения

В Киеве в выходные дни, 10 и 11 октября, ряд автобусов и один троллейбус будут временно курсировать по измененным маршрутам.

Ограничения связаны с проведением сезонных ярмарок в различных районах столицы.

В субботу и воскресенье сезонные ярмарки запланированы на следующих улицах и бульварах Киева:

улице Голосеевской;

улице Николая Закревского;

бульваре Амвросия Бучмы;

улице Академика Шалимова;

улице Татарской;

улице Игоря Юхновского.

В связи с этим 10 октября изменится маршрут автобусов №2, №39, №49, №87, №95, №101 и троллейбуса №34, а 11 октября — автобусы № 31, № 110 и № 112.

Изменения будут действовать с начала движения и до завершения ярмарок.

По информации «Киевпастранса», движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

Автобус №2 — от улицы Вахтанга Кикабидзе до улицы Виталия Скакуна по своему маршруту, далее — бульвар Вацлава Гавела, улица Гарматная, проспект Брестский до улицы Шолуденко. В обратном направлении автобус будет курсировать без изменений.

Автобус № 39 — проспект Голосеевский, проспект Науки, улица Лысогорская до транспортной развязки на пересечении с улицами Ракетной и Панорамной, далее — улица Лысогорская, переулок Лысогорский. В обратном направлении — без изменений.



Автобус № 49 — от станции городской электрички «Березняки» до бульвара Амвросия Бучмы по обычному маршруту, далее — проспект Павла Тычины, Днепровская набережная, после чего автобус вернется на свой маршрут.

Автобус № 87 — в направлении улицы Митрополита Андрея Шептицкого от станции метро «Осокорки» до бульвара Амвросия Бучмы по своему маршруту, далее — по проспекту Павла Тычины, улице Березняковской, после чего движение продолжится по обычной схеме.

Автобус № 95 — в направлении Русановских садов от станции городской электрички «Березняки» до улицы Юрия Шумского по своему маршруту, далее — проспект Павла Тычины, Днепровская набережная, после чего автобус продолжит движение по обычному маршруту.

Автобус № 101 — от станции метро «Почайна» до проспекта Красной Калины по своему маршруту, далее — улица Рональда Рейгана, улица Николая Закревского, после чего автобус вернется на обычный маршрут.

Троллейбус №34 — будет курсировать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

В воскресенье временные изменения коснутся трех автобусных маршрутов.

Автобус №31 — будет курсировать от станции метро «Политехнический институт» по проспекту Берестейскому, улицам Богдана Гаврилишина, Митрофана Довнар-Запольского, Дегтяревской, Белорусской, Деревлянской, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровской и Князя Владимира Мономаха до улицы Татарской.

Автобус № 110 — от станции метро «Площадь Украинских Героев» до улицы Радужной по своему маршруту, далее — улица Ивана Микитенко, улица Сирожупанников, улица Игоря Юхновского, после чего автобус продолжит движение по обычному маршруту.

Автобус № 112 — от станции метро «Лукьяновская» до улицы Радужной по своему маршруту, далее — улица Ивана Микитенко, улица Сирожупанников, улица Игоря Юхновского, после чего автобус продолжит движение по обычному маршруту.

Для автобусов №110 и №112 в обратном направлении движение останется без изменений.

«Просим пассажиров учитывать изменения при планировании маршрутов», — сообщили в КП «Киевпастранс».

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия «Киевпастранс».

Кроме того, в Киеве с 10 октября по 5 ноября будет частично ограничено движение по проспекту Соборности в Днепровском районе столицы. Причиной станут ремонтные работы на дорожном покрытии. Об этом сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор».

В пятницу, 9 октября, в Киеве возникли перебои в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение части транспорта временно приостановили.

Напомним, Кличко призвал киевлян подумать о временном выезде из города.

Ранее «Киевводоканал» возобновил прием стоков после отключения электроэнергии.

В Киеве 8 октября полностью останавливалось движение метрополитена. Предположительно, причиной стало полное отключение электроэнергии.

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