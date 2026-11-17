Киевская кольцевая электричка во вторник, 17 ноября, продолжает курсировать по полному кольцу, несмотря на российские обстрелы и ограничения движения транспорта по мостам.

В то же время из-за вынужденных остановок по соображениям безопасности поезда задерживаются.

На данный момент с опозданием курсируют четыре поезда:

Б10 Святошин — Вокзальная — Дарница — задержка 20 минут;

А08 Святошин — Почайна — Дарница — задержка 47 минут;

А07 Дарница — Вокзальная — Святошин — задержка 16 минут;

А06 Дарница — Вокзальная — Святошин — задержка 35 минут.

В Kyiv City Express отметили, что, несмотря на транспортные ограничения, кольцевая электричка продолжает обеспечивать сообщение между левым и правым берегами столицы.

Для пассажиров также назначены два дополнительных утренних поезда по маршруту Почайна — Дарница — Выдубичи и в обратном направлении. Они будут останавливаться на всех промежуточных станциях.

Дополнительные рейсы должны помочь пассажирам добраться до станций синей и зеленой линий метро.

Ознакомиться с актуальным расписанием кольцевой электрички и временем отправления поездов можно на официальном сайте Kyiv City Express.

Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv City Express.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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