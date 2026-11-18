В Киеве по состоянию на 18 ноября частично возобновили движение по Южному и Северному мостам.

В то же время на некоторых переправах продолжают действовать ограничения и временные схемы организации дорожного движения.

Южный мост. С регулируемым интервалом разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн включительно, а также общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Проезд с правого берега на левый остается закрытым.

Северный мост. Общественному и специальному транспорту разрешено движение по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.

Подольский мостовой переход. Движение с левого берега на правый временно ограничивается примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро. Обе переправы открыты для движения без ограничений.

Мост имени Е. О. Патона. Здесь действует реверсивная схема движения в зависимости от времени суток:

с 06:00 до 16:00 — движение с левого берега на правый;

с 16:00 до 24:00 — движение с правого берега на левый.

Водителям рекомендуется учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов по городу, чтобы избежать задержек и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.

Об этом сообщили в актуальном сводке о работе столичных мостов.

В Киеве разрешили временный проезд по Южному мосту с левого на правый берег.

В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.

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