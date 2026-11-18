18 ноября в Киеве будут действовать ограничения движения на мостах
В Киеве по состоянию на 18 ноября частично возобновили движение по Южному и Северному мостам.
В то же время на некоторых переправах продолжают действовать ограничения и временные схемы организации дорожного движения.
Южный мост. С регулируемым интервалом разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн включительно, а также общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Проезд с правого берега на левый остается закрытым.
Северный мост. Общественному и специальному транспорту разрешено движение по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.
Подольский мостовой переход. Движение с левого берега на правый временно ограничивается примерно на 15 минут после начала воздушной тревоги.
Дарницкий мост и мост Метро. Обе переправы открыты для движения без ограничений.
Мост имени Е. О. Патона. Здесь действует реверсивная схема движения в зависимости от времени суток:
- с 06:00 до 16:00 — движение с левого берега на правый;
- с 16:00 до 24:00 — движение с правого берега на левый.
Водителям рекомендуется учитывать действующие ограничения при планировании маршрутов по городу, чтобы избежать задержек и заранее выбирать альтернативные пути передвижения.
Об этом сообщили в актуальном сводке о работе столичных мостов.
В Киеве разрешили временный проезд по Южному мосту с левого на правый берег.
В сети опубликовали видео Северного моста в Киеве после российских ударов баллистическими ракетами. На кадрах можно увидеть последствия атаки на объект транспортной инфраструктуры столицы, как люди пешком переходят мост.
В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырех районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критически важная инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.
В Киеве специалисты проводят обследование Северного и Южного мостов, которые получили повреждения в результате российской атаки. Мэр города Виталий Кличко показал степень повреждений Северного моста в результате российского обстрела 16 ноября.