В Киеве 23 октября частично откроют станцию метро «Черниговская»

В пятницу, 23 октября, на станции метро «Черниговская» в Киеве возобновит работу вестибюль № 1. Пассажиры смогут воспользоваться выходом в направлении станции «Дарница».

Об этом сообщает КГГА.

«Завтра, 23 октября, на станции метро «Черниговская» возобновит работу вестибюль № 1 — выход в направлении станции «Дарница». Вестибюль будет работать для перевозки пассажиров с 5:31 до 23:27», — говорится в сообщении.

В то же время вестибюль № 2, в направлении станции «Лесная», пока остается закрытым для пассажирских перевозок.

Источник: КГГА

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