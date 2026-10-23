23 октября в Киеве будут курсировать дополнительные рейсы городской электрички

В Киеве продолжают назначать дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express из-за ограничений в работе метрополитена. В четверг, 23 октября, поезда будут курсировать на участке полукольца между станциями «Почайна» и «Выдубичи».

Дополнительные рейсы организовали, чтобы увеличить возможности перевозки пассажиров и облегчить передвижение по городу на фоне ограничений в работе метро.

Электрички будут останавливаться на всех промежуточных станциях маршрута: «Радужный», «Воскресенка», «Троещина-2», «Никольская Слободка», «Левобережная», «Русановка», «Дарница» и «Березняки».

В направлении от станции «Выдубичи» до станции «Почайна»

17:00 — отправление, 17:44 — прибытие;

17:53 — отправление, 18:44 — прибытие;

18:55 — отправление, 19:43 — прибытие;

19:58 — отправление, 20:45 — прибытие.

В направлении от станции «Почайна» до станции «Выдубичи»

16:59 — отправление, 17:45 — прибытие;

17:59 — отправление, 18:44 — прибытие;

18:59 — отправление, 19:46 — прибытие;

19:59 — отправление, 20:42 — прибытие.

Рядом с каждой станцией городской электрички курсирует наземный общественный транспорт, что позволяет пассажирам продолжить поездку по другим маршрутам.

Дополнительные рейсы должны помочь киевлянам добраться до нужных районов столицы в условиях ограниченной работы метрополитена.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Напомним, в столице из-за длительной воздушной тревоги и скопления людей на станциях временно изменена схема движения поездов по красной линии метрополитена. Об этом сообщает Главком со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут связывать левый и правый берега Киева. Такое решение принято из-за затруднений с движением по Южному мосту.

В пятницу, 23 октября, на станции метро «Черниговская» в Киеве возобновит работу вестибюль № 1. Пассажиры смогут воспользоваться выходом в направлении станции «Дарница».

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