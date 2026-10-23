В Киеве 24 и 25 октября изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

В Киеве 24 и 25 октября временно изменится маршрут ряда автобусов и троллейбуса в связи с проведением сезонных ярмарок. Ограничения коснутся автобусов №№ 2, 6, 31, 37Д, 39, 44, 110, 112 и троллейбуса № 34.

Изменения будут действовать с начала движения и до завершения ярмарок на улицах Голосеевской, Лисковской, Александры Экстер, Иорданской, Академика Шалимова, Татарской и Игоря Юхновского.

Пассажирам рекомендуется заранее учесть эти изменения при планировании поездок.

Автобус № 2 будет курсировать от улицы Вахтанга Кикабидзе до проспекта Відрадного по обычному маршруту, далее — по бульвару Вацлава Гавела и улице Виталия Скакуна, после чего вернется на свой маршрут.

Автобус № 6 будет следовать от Дарницкой площади до улицы Милославской без заездов на улицы Лисковскую и Радунскую.

Автобус № 37Д будет курсировать от станции метро «Лесная» до проспекта Красной Калины.

Автобус № 39 будет двигаться по маршруту: проспект Голосеевский — проспект Науки — улица Лысогорская до транспортной развязки на пересечении с улицами Ракетной и Панорамной — улица Лысогорская — переулок Лысогорский. В обратном направлении маршрут останется без изменений.

Автобус № 44 будет следовать от станции городской электрички «Березняки» до улицы Лисковской по обычному маршруту, далее — по улице Радунской до улицы Милославской.

Автобус № 110 будет курсировать от станции метро «Площадь Украинских Героев» до улицы Лисковской по своему маршруту, далее — по улице Радунской до улицы Милославской без заезда на улицу Лисковскую. В обратном направлении изменений не будет.

Троллейбус № 34 будет курсировать от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

Автобус № 31 будет курсировать по измененному маршруту: станция метро «Политехнический институт» — проспект Берестейский — улица Богдана Гаврилишина — улица Митрофана Довнар-Запольского — улица Дегтяревская — улица Белорусская — улица Деревлянская — улица Юрия Ильенко — улица Академика Ромоданова — улица Загоровская — улица Князя Владимира Мономаха — улица Татарская.

Автобусы № 110 и № 112 будут курсировать соответственно от станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Лукьяновская» до улицы Радужной по обычным маршрутам. Далее они будут следовать по улице Ивана Микитенко, улице Сирожупанников и улице Игоря Юхновского, после чего вернутся на свои маршруты. В обратном направлении изменений не предусмотрено.

Пассажирам рекомендуется учитывать временные изменения в движении общественного транспорта 24 и 25 октября, чтобы заранее спланировать поездки по Киеву.

Напомним, в Киеве продолжают назначать дополнительные рейсы городской электрички Kyiv City Express из-за ограничений в работе метрополитена. В четверг, 23 октября, поезда будут курсировать на участке полукольца между станциями «Почайна» и «Выдубичи».

Напомним, что в столице из-за длительной воздушной тревоги и скопления людей на станциях временно изменена схема движения поездов по красной линии метрополитена. Об этом сообщает Главком со ссылкой на КП «Киевский метрополитен».

«Укрзализныця» назначает дополнительные рейсы Kyiv City Express, которые будут связывать левый и правый берега Киева. Такое решение принято из-за затруднений в движении по Южному мосту.

В пятницу, 23 октября, на станции метро «Черниговская» в Киеве возобновит работу вестибюль № 1. Пассажиры смогут воспользоваться выходом в направлении станции «Дарница».

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