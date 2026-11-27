В субботу, 28 ноября, в центре Киева временно ограничат движение наземного общественного транспорта в связи с проведением государственных мероприятий. Изменения коснутся маршрутов, проходящих по улице Лаврской. Ограничения связаны с чествованием памяти жертв Голодоморов.

С 06:00 до 09:00 автобусы № 24 и № 25, троллейбус № 38 и маршрутка № 470 будут курсировать по обычным маршрутам, но без остановок для посадки и высадки пассажиров на участке улицы Лаврской между площадью Славы и улицей Цитадельной.

С 09:00 до 12:00 транспорт будет работать по измененным схемам:

Троллейбус № 38 — будет курсировать от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (улицы Новогоспитальной).

Автобус № 24 — от Центрального железнодорожного вокзала до улицы Грушевского, далее через улицы Князей Острожских, Омеляновича-Павленко, Ивана Мазепы и Грушевского, после чего вернется на обычный маршрут.

Автобус № 25 — от станции «Киев-Волынский» до улицы Князей Острожских, далее по улицам Омеляновича-Павленко, Ивана Мазепы и Князей Острожских, после чего продолжит движение по обычному маршруту.

Маршрутка № 470 — от улицы Ягодной до улицы Князей Острожских, далее через улицы Омеляновича-Павленко, Ивана Мазепы и Князей Острожских.

Ориентировочно после 12:00 общественный транспорт вернется к обычному режиму работы. Пассажирам рекомендуется заранее учесть изменения и планировать поездки с учетом временных ограничений.

Источник: Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

С 26 по 28 ноября в Печерском районе Киева будет частично ограничено движение транспорта по Набережному шоссе. Причиной станут ремонтные работы на ливневой канализации.

Напомним, в Киеве 21 ноября возобновили движение общественного транспорта по Южному мосту с правого на левый берег столицы. Проезд в этом направлении организовали через улицу Саперно-Слободскую. Отныне автобусное сообщение по мосту обеспечено в обоих направлениях.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы без крайней необходимости не выезжать на личных автомобилях и не пользоваться общественным транспортом из-за затрудненного движения между правым и левым берегами.

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