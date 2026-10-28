28 октября в Киеве на одной из улиц был зафиксирован опасный уровень загрязнения воздуха

По состоянию на утро 28 октября 2026 года в Киеве в основном хорошее состояние воздуха, однако отдельные мониторинговые станции показывают умеренный и даже опасный уровень загрязнения. Следить за показателями в режиме реального времени можно через сервисы SaveEcoBot, ЛУН Місто AIR и Aqicn.

Показатели на разных картах могут несколько отличаться, поскольку сервисы используют собственные сети станций и методики обработки данных. Поэтому для оценки ситуации следует учитывать общую динамику и показатели в конкретном районе, а не одно отдельное значение.

Ситуация с качеством воздуха может меняться в течение дня. Перед длительным пребыванием на улице стоит проверить актуальные показатели.

Интерактивная карта SaveEcoBot показывает уровень качества атмосферного воздуха в Киеве и отдельных районах столицы. Сервис использует данные сети онлайн-станций мониторинга, часть которых работает в режиме реального времени.

По состоянию на 07:00 28 октября 2026 года в целом в Киеве качество воздуха хорошее. В то же время показатели в отдельных районах могут меняться в течение дня.

Самый низкий индекс загрязнения зафиксирован в Оболонском и Деснянском районах — 26 AQI.

В Соломенском районе уровень загрязнения составляет 104 AQI, а на отдельном участке — улице Ивана Пулюя, 1 — показатель достиг опасного уровня в 408 AQI.

Умеренный уровень загрязнения также зафиксирован в Подольском и Святошинском районах — 61 и 60 AQI соответственно.

Карта Aqicn отображает индекс качества воздуха в режиме реального времени и позволяет просматривать показатели на отдельных станциях мониторинга. Сервис использует шкалу от хорошего до опасного уровня загрязнения.

Система ЛУН «Город AIR» измеряет концентрацию мелкодисперсных частиц PM1, PM2,5 и PM10, а также температуру и влажность. Данные со станций отображаются на интерактивной карте в формате AQI. Чем выше значение AQI, тем выше уровень загрязнения.

Если качество воздуха ухудшилось, следует ограничить пребывание на улице и по возможности оставаться в помещении. Окна и двери лучше закрыть, а проветривать помещение — после улучшения ситуации.

Рекомендуется избегать физических нагрузок на открытом воздухе, поскольку во время активности человек вдыхает больший объем воздуха. Если есть очиститель воздуха, его можно использовать в соответствии с инструкцией производителя.

Людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, детям и пожилым людям следует быть особенно осторожными и следить за самочувствием.

Источник: Главком

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