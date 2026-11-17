В Киеве 317 домов остались без отопления из-за повреждения Южного моста
В Дарницком районе столицы повреждена тепловая сеть, из-за чего без отопления остались 317 домов. В то же время из-за российской атаки возникли перебои с водоснабжением на Троещине.
О повреждении тепловой инфраструктуры сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации. По его словам, теплосеть получила повреждения в результате разрушения Южного моста.
В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 жилых домов Дарницкого района. Информации о сроках возобновления подачи тепла пока не поступало.
Также о проблемах с водоснабжением сообщили в «Киевводоканале». Из-за вражеской атаки перебои возникли на жилом массиве Троещина.
Источник: Александр Ковтунов
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