В Дарницком районе столицы повреждена тепловая сеть, из-за чего без отопления остались 317 домов. В то же время из-за российской атаки возникли перебои с водоснабжением на Троещине.

О повреждении тепловой инфраструктуры сообщил глава Дарницкой районной государственной администрации. По его словам, теплосеть получила повреждения в результате разрушения Южного моста.

В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 жилых домов Дарницкого района. Информации о сроках возобновления подачи тепла пока не поступало.

Также о проблемах с водоснабжением сообщили в «Киевводоканале». Из-за вражеской атаки перебои возникли на жилом массиве Троещина.

Источник: Александр Ковтунов

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