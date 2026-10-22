В Киеве в результате атаки РФ поврежден Свято-Введенский монастырь, есть раненые прихожане

В результате российского нападения на Киев в ночь на 22 октября был поврежден Свято-Введенский мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. По имеющимся данным, ранения получили двое прихожан.

По информации издания, обломки повредили крышу монастыря. Также сообщается о двух раненых среди прихожан. Сведений об их состоянии пока нет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что среди объектов, поврежденных в результате ночной российской атаки на столицу, есть монастырь.

Обстоятельства повреждения религиозного сооружения и информация о состоянии пострадавших уточняются.

Об этом сообщает информационное издание «Союз православных журналистов».

В ночь на 22 октября в результате комбинированной российской атаки на Киев был поврежден ритейл-парк «Почайна». Удар пришелся на несколько магазинов на территории торгового комплекса.

Магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной в Киеве временно приостановил работу из-за повреждений в результате баллистической атаки в ночь на 22 октября. В настоящее время заведение не обслуживает покупателей.

Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.

Видео: Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.

Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.

До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.

В результате российского удара по Киеву погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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