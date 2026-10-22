В Киеве в результате атаки РФ поврежден Свято-Введенский монастырь, есть раненые прихожане
В результате российского нападения на Киев в ночь на 22 октября был поврежден Свято-Введенский мужской монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. По имеющимся данным, ранения получили двое прихожан.
По информации издания, обломки повредили крышу монастыря. Также сообщается о двух раненых среди прихожан. Сведений об их состоянии пока нет.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что среди объектов, поврежденных в результате ночной российской атаки на столицу, есть монастырь.
Обстоятельства повреждения религиозного сооружения и информация о состоянии пострадавших уточняются.
Об этом сообщает информационное издание «Союз православных журналистов».
В ночь на 22 октября в результате комбинированной российской атаки на Киев был поврежден ритейл-парк «Почайна». Удар пришелся на несколько магазинов на территории торгового комплекса.
Магазин спортивных товаров Decathlon на Почайной в Киеве временно приостановил работу из-за повреждений в результате баллистической атаки в ночь на 22 октября. В настоящее время заведение не обслуживает покупателей.
Россия атаковала Печерский район Киева, повреждены жилые дома и станция скорой помощи.
Видео: Россия массированно атаковала Киев баллистическими ракетами.
Напомним, Россия атаковала Умань, вспыхнули пожары в гипермаркете и жилом доме.
До этого Россия атаковала Черкасскую область дронами: в Умани повреждено многоэтажное здание.
В результате российского удара по Киеву погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.
Ранее российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.