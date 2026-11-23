Утром 23 ноября в столице возникли проблемы в работе наземного электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети. О задержках трамваев и остановке фуникулера сообщили в КП «Киевпастранс».

В частности, в 07:15 стало известно, что движение столичного фуникулера временно приостановлено из-за отсутствия электроснабжения.

В 09:30 в коммунальном предприятии сообщили о задержке движения трамваев №№ 14, 15 и 18 на проспекте Берестейском. Причиной стало отсутствие напряжения в контактной сети. По данным очевидцев, из-за отключения электроэнергии в направлении микрорайона «Отрадный» и в обратную сторону выстроились целые колонны трамваев, однако через несколько минут напряжение подали, и вагоны снова тронулись.

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов.

Источник: «Киевпастранс»

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