Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме 20 ноября приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов столицы. Пассажирам рекомендовали учитывать временные ограничения при планировании поездок.

«Из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение троллейбусов в части Печерского, Соломенского и Голосеевского районов Киева. Просим пассажиров учитывать эти изменения при планировании маршрутов», — сообщили в коммунальном предприятии «Киевпастранс».

Проблемы с работой троллейбусов возникли на фоне российской ракетной атаки на Киев 20 ноября, в результате которой были повреждены сразу несколько важных транспортных объектов столицы.

В частности, российские удары привели к повреждению Подольско-Воскресенского мостового перехода, Дарницкого и Южного мостов. Из-за этого транспортное сообщение между правым и левым берегами Днепра существенно затруднилось.

Источник: Киевпастранс

Напомним, воздушная тревога в Киеве продолжается уже около шести часов.

На этом фоне стало известно, что российские ракеты повредили три моста в Киеве, движение между берегами затруднено.

В Киеве в результате российского обстрела поврежден центральный корпус университета Драгоманова.

Кроме того, в Киеве дрон попал в офисное здание в Подольском районе.

Также Россия атаковала частный дом в Новых Петровцах в Киевской области.

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