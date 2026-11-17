В Киеве задержали 48-летнего мужчину, который перевозил кокаин, спрятанный в баночках с кремом для лица. По данным следствия, наркотики он приобрел для дальнейшей розничной сбыти. Кроме того, во время обыска его гаража правоохранители обнаружили каннабис, гашиш, оружие и взрывчатые вещества.

Под процессуальным руководством Дарницкой окружной прокуратуры города Киева мужчине сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а также взрывчатых веществ.

По данным следствия, подозреваемый приобрел кокаин с целью наладить его розничную продажу. Правоохранители задержали его возле почтомата, когда у него с собой была картонная коробка. Наркотическое средство было спрятано в баночках с кремом для лица.

Во время обыска гаража мужчины правоохранители обнаружили и изъяли пакеты с каннабисом и гашишем, а также значительное количество оружия и взрывоопасных предметов.

Среди изъятого:

тротиловая шашка;

запал к гранате;

корпуса гранат;

большое количество патронов различного калибра.

Все изъятые предметы направлены на экспертизу.

Также во время задержания мужчина разбил свой телефон, пытаясь скрыть свои контакты.

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Читай нас в