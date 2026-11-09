В Киеве мужчина жестоко убил пенсионерку и напал с ножом на знакомых

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева 24-летнему киевлянину было предъявлено подозрение в умышленном убийстве из корыстных побуждений и в завершенном покушении на убийство двух человек.

По данным следствия, 2 ноября злоумышленник из-за задолженности по аренде жилья нанес смертельные ранения ножом, ножницами и деревянной доской 72-летней женщине, у которой ранее снимал квартиру. На следующий день нападавший пришел в квартиру своих знакомых, где нанес многочисленные ножевые ранения мужчине и его жене, после чего скрылся с места происшествия.

Раненная супружеская пара в настоящее время находится в больнице, а фигурант был задержан по месту жительства.

Источник: Киевская городская прокуратура.

В Святошинском районе Киева правоохранители задержали военнослужащего, который ранее самовольно покинул воинскую часть, и сообщили ему о подозрении в покушении на умышленное убийство директора частного медицинского центра.

В Киевской области правоохранители сообщили о подозрении начальнице городской службы по делам детей и директору центра социальных служб после гибели 17-летней девушки. Их подозревают в служебной халатности, которая, по версии следствия, привела к трагедии.

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