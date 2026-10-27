В Киеве мужчина издевался над 10-месячным щенком: полиция возбудила дело

В Киеве 47-летнего мужчину подозревают в жестоком обращении с 10-месячным щенком по кличке Плюш. Инцидент произошел в Оболонском районе.

По данным киевской полиции, на видео с камер наблюдения видно, как мужчина бьет собаку ногой и силой тянет её за ошейник.

Правоохранители изъяли животное и доставляют его в ветеринарную клинику для обследования.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до трех лет ограничения свободы.

Источник: Полиция Киева

В Тернополе 17-летний местный житель натравил собаку бойцовой породы на сотрудницу полиции, в результате чего женщина получила рваные раны лица. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело. Несовершеннолетнему может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Ирпене возле одного из супермаркетов обнаружили привязанную собаку, рядом с которой оставили записку и документы. В записке говорилось, что животное принадлежало погибшему военнослужащему.

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к шести годам лишения свободы за жестокое обращение с собакой и кражу из автомобиля.

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