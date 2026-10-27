В Киеве мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование 10-летней дочери

В Киеве 34-летнего мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы за изнасилование своей 10-летней дочери. Его признали виновным по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Публичное обвинение по делу поддерживали ювенальные прокуроры Киевской городской и Голосеевской окружной прокуратур.

Преступление произошло в октябре 2023 года. Тогда мать девочки на несколько дней уехала в другой город, оставив дочь с отцом и двумя сыновьями в возрасте 4 и 6 лет. Ночью мужчина, который в тот день употреблял алкоголь, изнасиловал ребёнка.

На следующее утро девочка рассказала о пережитом соседям и бабушке. Однако поверили ей только соседи — именно они обратились в правоохранительные органы.

В суде мужчина своей вины в изнасиловании девочки не признал, а родственники с его стороны утверждали, что она всё выдумала. В то же время их показания опровергнуты результатами экспертизы и собранными доказательствами.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет лишения свободы.

После вступления приговора в законную силу информация об осуждённом будет внесена в Единый реестр лиц, осуждённых за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетнего лица.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура

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