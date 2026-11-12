В Киеве мужчину приговорили к наказанию за кражу телефона у администратора пиццерии

В Киеве суд приговорил 37-летнего мужчину к пяти годам лишения свободы за кражу мобильного телефона у администратора заведения быстрого питания. Преступление произошло на проспекте Красной Калины в Деснянском районе столицы.

Правоохранители прибыли на место происшествия, зафиксировали показания потерпевшей и начали поиски злоумышленника.

Уже через несколько часов оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим за грабеж и разбой.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что мужчина зашел в помещение пиццерии и заметил мобильный телефон возле кассы.

Дождавшись, когда администратор отлучится, чтобы подвести итоги рабочей смены, посетитель забрал гаджет и положил его в карман своей одежды.

Следователи Деснянского управления полиции под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины — кража, совершенная в условиях военного положения.

По завершении досудебного расследования обвинительный акт был направлен в суд.

По итогам рассмотрения дела суд признал киевлянина виновным в краже и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

О краже в полицию сообщила администратор заведения.

В Тернополе правоохранители установили вероятного причастного к краже телефона у водителя маршрутного такси. В полицию обратился потерпевший, который оценил стоимость похищенного имущества в 7 тысяч гривен. Им, по данным правоохранителей, мог завладеть 20-летний местный житель.

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