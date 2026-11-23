Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева 50-летнему местному жителю было предъявлено подозрение в жестоком обращении с животным, повлекшем телесные повреждения.

Санкция инкриминируемой ему части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Инцидент произошел в частном секторе Голосеевского района, где мужчина со своей девушкой выгуливал собаку по кличке Белка. Между владельцем животного и прохожим возникла словесная перепалка из-за того, что собака находилась на улице без намордника, хотя и была на поводке. В прокуратуре отметили, что эта собака не входит в перечень пород, которых владельцы обязаны выгуливать в намордниках, однако во время конфликта агрессивный мужчина достал нож и ударил им собаку, ранив в область головы за ухом.

Раненую Белку владельцы срочно отвезли в ветеринарную клинику, а нападавшего задержали правоохранители. Прокурор обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому круглосуточного домашнего ареста, поэтому сторона обвинения будет обжаловать решение суда о назначении ему меры пресечения в виде личного обязательства.

Источник: Киевская городская прокуратура.

В Киеве Днепровский районный суд вынес суровый приговор 31-летнему местному жителю, признав его виновным в жестоком обращении с бездомной собакой, что привело к её смерти. Злоумышленник приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Между тем, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым ужесточаются нормы содержания животных, как диких, так и домашних. Впервые будет введено лишение свободы за их контрабанду.

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