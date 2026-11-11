В Киеве детский центр подготовили к зиме: оборудовали автономное энергоснабжение и укрытия

В столице проверили готовность к зиме одного из центров, где временно проживают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Учреждение полностью обеспечено автономными системами жизнеобеспечения.

Центр располагает газовой и твердотопливной котельными, собственной скважиной и шестью генераторами различной мощности. Для защиты во время воздушных тревог оборудовали три мобильных укрытия и одно подземное убежище.

В настоящее время в учреждении находятся 97 детей в возрасте от рождения до 8 лет. Восемь воспитанников готовятся к усыновлению.

Источник: Виталий Кличко

В случае полного отключения электроэнергии в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию укрытий. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

Напомним, из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве 2 ноября частично остановилось метро. Сообщается, что движение «зеленой» ветки полностью остановлено. Ближе к 10 часам утра 2 ноября КП «Киевский метрополитен» сообщило о возобновлении движения поездов на «красной» линии метро в Киеве.

Напомним, что утром 2 ноября в столице временно остановили движение электротранспорта на нескольких направлениях из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Ограничения коснулись Борщаговской линии скоростного трамвая, а также ряда проспектов и улиц Киева.

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