В Киеве второй день продолжается транспортный коллапс: на Северном мосту огромная пробка, пассажиры идут пешком

В Киеве второй день подряд сохраняются серьезные транспортные проблемы. На Северном мосту в направлении Почайны оставлена только одна полоса движения, из-за чего образовались масштабные пробки. Автомобили практически не продвигаются, а пассажиры общественного транспорта вынуждены преодолевать часть маршрута пешком.

По информации очевидцев, из-за ограничения движения на Северном мосту транспортный поток существенно замедлился. В настоящее время в направлении Почайны для проезда доступна только одна полоса.

В сообществе «Троещина FB» уточнили, что эта полоса предназначена исключительно для общественного транспорта. Из-за этого возле торгового центра Sky Mall автомобили больше не пропускают. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и выбирать альтернативные пути.

Транспортные ограничения привели к значительному скоплению автомобилей перед Северным мостом. По сообщениям очевидцев, движение фактически остановилось, а общественный транспорт не может курсировать в обычном режиме.

Проблемы возникли и у пассажиров. На остановках образовались большие очереди, а люди вынуждены выходить из общественного транспорта и переходить мост пешком, чтобы добраться до Правого берега столицы, попасть на работу или по своим делам.

Транспортные проблемы наблюдаются не только на Северном мосту. В социальных сетях также публикуют фотографии большого скопления автомобилей перед мостом Патона.

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Таким образом, передвижение между левым и правым берегами Киева остается значительно затрудненным. По имеющейся информации, транспортный коллапс продолжается второй день подряд после ударов по мостам.

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Водителям и пассажирам приходится тратить значительно больше времени на дорогу и искать альтернативные способы передвижения по городу.

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О сложной ситуации сообщают местные Telegram-каналы и сообщество «Троещина FB».

Напомним, утром 9 ноября в Киеве возникли значительные проблемы с движением транспорта. На основных магистралях столицы и переправах через Днепр образовались километровые пробки, а задержки на отдельных участках достигают почти часа.

Напомним, в столице вводятся резервные схемы сообщения между левым и правым берегами Днепра. Новые правила должны помочь разгрузить мосты и упорядочить транспортные потоки.

Жителей и гостей Киева предупредили о частичном ограничении движения по Северному мосту. Изменения для водителей вступят в силу с 11:00 в пятницу, 19 июня, поэтому водителям рекомендуют заранее планировать маршруты.

Из-за последствий атак российских террористов на Киев 7 ноября было изменено движение автобусов через Северный мост. В настоящее время общественный транспорт направлен в объезд через Подольский мостовой переход.

Напомним, что в ночь на субботу, 7 ноября, российские террористические войска трижды нанесли удары по Киеву баллистическими ракетами.

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