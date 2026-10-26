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Новости Киев

В Киеве двух мужчин приговорили почти к 10 годам лишения свободы за разбойное нападение на женщину

UA NEWS 26 Октября 2026 15:58
В Киеве двух мужчин приговорили почти к 10 годам лишения свободы за разбойное нападение на женщину

В Голосеевском районе Киева двое мужчин напали на 26-летнюю женщину, которая ждала автобус на Столичном шоссе. 

Один из них, угрожая ножом, отобрал у нее мобильный телефон и передал его сообщнику.

 Когда потерпевшая попыталась оказать сопротивление, нападавший замахнулся ножом у её лица. После этого оба скрылись, однако правоохранители задержали их уже через несколько часов. У мужчин изъяли нож, пневматический пистолет и телефон потерпевшей.

Суд признал 21-летнего и 50-летнего мужчин виновными в разбое, совершенном в условиях военного положения. Одного приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, другого — к 9 годам и 2 месяцам. Также обоим назначили конфискацию имущества.

Источник: Полиция Киева

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