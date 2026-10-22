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Новости Киев

В Киеве коммунальщики демонтировали стекло со скандальной остановки на Лукьяновке

UA NEWS 22 Октября 2026 18:03
В Киеве коммунальщики демонтировали стекло со скандальной остановки на Лукьяновке

На улице Глибочицкой в Киеве из одного из стеклянных павильонов общественного транспорта после общественного резонанса полностью демонтировали боковые и задние стенки. 

После действий коммунальных служб от павильона остались лишь металлический каркас, крыша и скамейки. В результате пассажиры вынуждены ждать транспорт практически под открытым небом, оставаясь без защиты от дождя и ветра.
Комунальники оригінально відреагували на скандал із зупинкою біля Лук'янівки (фото) фото 1
Источник: Главком.
 
Украинская юмористка и бывшая актриса «Квартала 95» Анастасия Оруджова записала ироничное видео о стеклянных остановках общественного транспорта в Киеве. На фоне постоянных российских обстрелов столицы артистка назвала одну из таких конструкций своим «местом силы». 

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация о новом строительстве стеклянных павильонов общественного транспорта в столице не соответствует действительности. По его словам, стеклянная остановка на Лукьяновке, фотографии которой распространяются в сети, является ранее демонтированным объектом, который вернули на его постоянное место.

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