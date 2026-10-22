В Киеве коммунальщики демонтировали стекло со скандальной остановки на Лукьяновке
На улице Глибочицкой в Киеве из одного из стеклянных павильонов общественного транспорта после общественного резонанса полностью демонтировали боковые и задние стенки.
После действий коммунальных служб от павильона остались лишь металлический каркас, крыша и скамейки. В результате пассажиры вынуждены ждать транспорт практически под открытым небом, оставаясь без защиты от дождя и ветра.
Источник: Главком.
Украинская юмористка и бывшая актриса «Квартала 95» Анастасия Оруджова записала ироничное видео о стеклянных остановках общественного транспорта в Киеве. На фоне постоянных российских обстрелов столицы артистка назвала одну из таких конструкций своим «местом силы».
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что информация о новом строительстве стеклянных павильонов общественного транспорта в столице не соответствует действительности. По его словам, стеклянная остановка на Лукьяновке, фотографии которой распространяются в сети, является ранее демонтированным объектом, который вернули на его постоянное место.