Северный мост в Киеве не пострадал от российской атаки. В то же время водителей и пассажиров предупредили о возможных затруднениях движения. В КГГА пояснили, что правоохранители работают вблизи моста и фиксируют последствия атаки. Из-за этого проезд по этому участку может быть более медленным, чем обычно. «Северный мост не подвергся ударам, однако движение по мосту может быть затруднено. Это связано с необходимостью документирования правоохранительными органами последствий атаки вблизи моста», — говорится в сообщении администрации.

Возможны также отклонения от обычного расписания общественного транспорта, следующего через мост. Пассажирам следует учесть это при планировании поездок и, по возможности, заложить дополнительное время на дорогу. В КГГА не сообщили, сколько продлятся работы и когда движение по мосту вернется к обычному режиму. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) в своем Telegram-канале.

В Киеве специалисты КП «Киевавтошляхмист» завершили восстановление участка Северного моста, поврежденного в результате вражеской атаки 4 октября. На объекте укрепили основу проезжей части, отремонтировали элементы конструкции и восстановили дорожное покрытие.