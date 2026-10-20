В Киеве возможны задержки в движении транспорта из-за последствий нападения возле Северного моста
Северный мост в Киеве не пострадал от ударов во время российской атаки. Однако движение по нему может быть затруднено, поскольку правоохранительные органы фиксируют последствия удара вблизи сооружения. Также возможны задержки общественного транспорта, курсирующего по мосту.
Северный мост в Киеве не пострадал от российской атаки. В то же время водителей и пассажиров предупредили о возможных затруднениях движения. В КГГА пояснили, что правоохранители работают вблизи моста и фиксируют последствия атаки. Из-за этого проезд по этому участку может быть более медленным, чем обычно. «Северный мост не подвергся ударам, однако движение по мосту может быть затруднено. Это связано с необходимостью документирования правоохранительными органами последствий атаки вблизи моста», — говорится в сообщении администрации.
Возможны также отклонения от обычного расписания общественного транспорта, следующего через мост. Пассажирам следует учесть это при планировании поездок и, по возможности, заложить дополнительное время на дорогу. В КГГА не сообщили, сколько продлятся работы и когда движение по мосту вернется к обычному режиму. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА) в своем Telegram-канале.
В Киеве специалисты КП «Киевавтошляхмист» завершили восстановление участка Северного моста, поврежденного в результате вражеской атаки 4 октября. На объекте укрепили основу проезжей части, отремонтировали элементы конструкции и восстановили дорожное покрытие.