В Киеве могут оборудовать уличные туалеты, — глава Деснянской РГА

В Киеве рассматривают возможность обустройства уличных туалетов на фоне перебоев с водоснабжением, отоплением и электроэнергией. Об этом после заседания в Киевской городской государственной администрации заявил председатель Деснянской районной государственной администрации Максим Бахматов.

«Киев сейчас будет рыть уличные туалеты: воды нет, отопления нет, электричества нет. Это сказал заместитель Кличко», — заявил Бахматов после заседания в КГГА.

В то же время он не привёл подробностей относительно возможных мест обустройства таких туалетов, их количества и сроков реализации этого решения.

Об этих планах сообщил заместитель мэра Виталия Кличко.

Коммунальные службы и энергетики в усиленном режиме нормализуют давление в сети водоснабжения Киева после очередной российской атаки на объекты критической инфраструктуры, которая привела к перебоям с электроснабжением 5 ноября.

Вечером центр Киева оказался почти в полной темноте. На улицах не работает освещение, света нет даже на зданиях и в некоторых торговых заведениях. Самым заметным источником света для водителей и пешеходов остаются автомобильные фары.

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