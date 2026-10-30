В Киеве на Аллее памяти детей, умерших от рака, высадили 8 новых магнолий

В Парке партизанской славы в Киеве высадили восемь новых магнолий на Аллее памяти детей, чьи жизни унес рак. Теперь на этой территории растет уже 19 деревьев. Аллею памяти в прошлом году основал благотворительный фонд «Таблеточки». Её создали как место, где семьи могут собираться вместе, чтить память детей, делиться воспоминаниями и поддерживать друг друга.

В этом году к инициативе присоединились 26 семей подопечных фонда из разных уголков Украины.

Александра, которая из-за рака потеряла 11-летнюю дочь Дарию, считает эти магнолии не просто деревьями в память о детях, а «проявлением любви, которая никуда не исчезает».

«Мне хочется, чтобы в этом мире было как можно больше мест, где она и другие дети, которых мы потеряли, продолжают присутствовать. Где их имена не забываются, где о них говорят, где их память имеет живое продолжение», — говорит женщина.

Специалистка программы психического здоровья фонда «Таблеточки» Екатерина Иванова подчеркнула, что боль от потери ребенка не проходит, поэтому важно оставаться рядом с семьями. Также важно, чтобы такое пространство и в дальнейшем оставалось доступным для семей местом, «куда они могут прийти, помолчать, поплакать, вспомнить, просто побыть с людьми, которые понимают без слов».

Каждую весну, когда магнолии расцветают, семьи вновь собираются на Аллее памяти, чтобы почтить память своих детей.

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