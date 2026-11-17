В Киеве на улице Героев Днепра сегодня, 17 ноября, автомобиль врезался в трамвай с пассажирами. Из-за аварии движение трамваев на большей части Оболонского района временно заблокировано.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на фоне транспортного коллапса в столице, вызванного перекрытием Северного и Южного мостов после российской атаки.

Таким образом, жители Оболони столкнулись с дополнительными транспортными трудностями: помимо ограничений движения из-за повреждений мостов, в настоящее время не работает значительная часть трамвайного сообщения района.

Информация об обстоятельствах ДТП и возможных пострадавших уточняется.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Кроме того, полиция Киевской области расследует обстоятельства смертельного ДТП в селе Малая Вильшанка Белоцерковского района, где 31-летний водитель в состоянии сильного алкогольного опьянения наехал на пешеходку и скрылся.

В Стрыйском районе сообщили о предъявлении подозрения 51-летнему водителю, который сбил пешеходку и скрылся с места аварии. По данным следствия, уровень алкоголя в его крови в 17 раз превышал допустимую норму.

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