В Киеве в начале 2027 года планируется открыть два новых мостовых перехода

В столице готовятся к вводу в эксплуатацию двух новых мостовых переходов, которые должны начать работу в начале 2027 года.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник.

По его словам, строительство этих объектов продолжается.

«В начале следующего года в Киеве должны заработать два мостовых перехода… Это позволит обеспечить пропускную способность около 15%. Есть нехватка средств, но этот вопрос решается, поскольку эта задача является приоритетной», — отметил Калашник.

Министр добавил, что в Киеве планируется построить восемь таких мостовых переходов.

Он дал понять, что существуют предварительные договоренности с международными партнерами относительно финансирования их строительства, не раскрыв никаких дополнительных деталей.

Калашник добавил, что в Украине планируется в общей сложности построить 21 мостовой переход через три реки, пишет Укринформ.

Комиссия Киевсовета оценила готовность Киева к зиме.

В случае полного отключения электроэнергии в городской электросети станции киевского метро продолжат выполнять функцию убежищ. Системы жизнеобеспечения будут работать от резервных источников питания, однако в критических ситуациях движение поездов и эскалаторов может быть временно остановлено.

Напомним, из-за отсутствия напряжения в электросетях в Киеве 2 ноября частично остановилось метро.

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