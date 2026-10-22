В Киеве ограничили движение поездов «зеленой» линии метро из-за повреждения Южного моста
В Киеве временно изменили движение поездов на Сирецко-Печерской линии метро из-за последствий ночного массированного обстрела столицы. Повреждения Южного моста повлияли на работу «зеленой» ветки метрополитена.
По информации городских властей, в настоящее время поезда курсируют на двух отдельных участках:
- «Сирец» – «Выдубичи»;
- «Осокорки» – «Красный хутор».
Причиной временных ограничений стали повреждения Южного моста в результате ночного массированного обстрела Киева. В частности, пострадала часть инфраструктуры метрополитена.
В КГГА отметили, что обследование поврежденных объектов и восстановительные работы продолжат после отбоя воздушной тревоги. Движение на Сирецко-Печерской линии будет обеспечиваться имеющимся подвижным составом, который остался на ночь в туннелях метрополитена.
Из-за ограниченного количества поездов интервалы движения могут быть увеличены. Пассажирам следует учитывать эти изменения при планировании поездок.
Источник: КГГА
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