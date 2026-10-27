В Киеве оценивают повреждения Южного моста после попадания баллистического снаряда

В Киеве специалисты проводят обследование Южного моста, который получил повреждения в результате российского баллистического удара в ночь на 27 октября. В настоящее время продолжается оценка масштабов разрушений.

Об этом киевский мэр Виталий Кличко сообщил в Telegram и опубликовал соответствующие фотографии.

По его словам, на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений. Движение по мосту закрыто.

Движение поездов метро между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» приостановлено.

Источник: Виталий Кличко

Ранее в Киеве открыли все станции красной линии метро.

Также в Киеве усилили работу наземного транспорта из-за изменений в движении метро.

После атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

Читай нас в