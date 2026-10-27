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Новости Киев

В Киеве перекрыли Южный мост: как объехать этот участок на легковых автомобилях и грузовиках

UA NEWS 27 Октября 2026 10:43
В Киеве перекрыли Южный мост: как объехать этот участок на легковых автомобилях и грузовиках

После ночной баллистической атаки на Киев движение по Южному мосту было перекрыто, поэтому для транспорта организовали альтернативные маршруты. Водителям легковых автомобилей и грузовиков предложили отдельные схемы объезда.

Правоохранители призывают автомобилистов заранее планировать поездки и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Правоохранители призывают водителей учитывать временные ограничения и планировать свои поездки с учетом новых схем движения.

Схема объездных маршрутов Южного моста:

  • Для грузового транспорта: с Бориспольской трассы движение направляется на улицу Старобориспольскую, далее по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.
  • Для легкового транспорта: объезд осуществляется по проспекту Николая Бажана на Днепровскую набережную в направлении Дарницкого моста и моста Патона.
Схема обʼїздних маршрутів Південного мосту

Патрульные работают на ключевых развязках для регулирования автопотока и призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Об этом сообщается со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В результате атаки баллистическими ракетами в Киеве повреждены Южный мост и метро.

Напомним, в Киеве в результате атаки РФ пострадали семь человек, среди них — сотрудники скорой помощи.

В Киеве обстрел баллистическими ракетами повредил два медицинских учреждения, есть погибший.

Киев атакуют баллистическими ракетами, на левом берегу прогремело пять взрывов.

Видео: в Киеве в результате удара баллистической ракетой повреждена станция метро «Лесная».

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