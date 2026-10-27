В Киеве перекрыли Южный мост: как объехать этот участок на легковых автомобилях и грузовиках
После ночной баллистической атаки на Киев движение по Южному мосту было перекрыто, поэтому для транспорта организовали альтернативные маршруты. Водителям легковых автомобилей и грузовиков предложили отдельные схемы объезда.
Правоохранители призывают автомобилистов заранее планировать поездки и учитывать изменения в организации дорожного движения.
Правоохранители призывают водителей учитывать временные ограничения и планировать свои поездки с учетом новых схем движения.
Схема объездных маршрутов Южного моста:
- Для грузового транспорта: с Бориспольской трассы движение направляется на улицу Старобориспольскую, далее по улицам Бориспольской и Привокзальной в направлении Дарницкого моста.
- Для легкового транспорта: объезд осуществляется по проспекту Николая Бажана на Днепровскую набережную в направлении Дарницкого моста и моста Патона.
Патрульные работают на ключевых развязках для регулирования автопотока и призывают неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Об этом сообщается со ссылкой на Патрульную полицию Киева.
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